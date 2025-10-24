Τραγωδία στους Αμπελόκηπους: Άνδρας των ΜΑΤ αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο

Ένα τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Παρασκευής (24/10) στους Αμπελόκηπους, όταν ένας άνδρας των ΜΑΤ έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ο άνδρας που έβαλε τέλος στη ζωή του ήταν περίπου 50 ετών, παντρεμένος και είχε παιδιά. Ζούσε μόνιμα στην Ερέτρια.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αίτια τα οποία τον οδήγησαν σε αυτή την πράξη.

Έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης οι αρμόδιες αρχές.