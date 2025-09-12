Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και όπλα (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για την επιχείρηση στο Ζεφύρι.