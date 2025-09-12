Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και όπλα (βίντεο)

Για την αποτροπή κάθε παράνομης δραστηριότητας

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό στο Ζεφύρι – 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν ηχεία και όπλα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Παρασκευής μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, έχουν πραγματοποιηθεί 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση:

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για την επιχείρηση στο Ζεφύρι.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ