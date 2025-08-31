Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 48 συλλήψεις, εμπλέκονται αστυνομικοί και στρατιωτικοί

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη – 48 συλλήψεις, εμπλέκονται αστυνομικοί και στρατιωτικοί
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:49

Σε εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, οπλισμού και εκβιάσεων.

Ειδικότερα, από τις πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή (31/08) η Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων Χανίων, με την συνδρομή Αστυνομικών των ΠΟΚΕ Χανίων, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, των ΤΑΕ Χανίων και Ηρακλείου, της ΕΚΑΜ Κρήτης, με παρουσία οκτώ δικαστικών λειτουργών πραγματοποίει εκτεταμένη επιχείρηση σε περιοχές του νομού Χανίων και Ρεθύμνου, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 48 άτομα και έχουν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης, κοκαΐνης, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια και οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν μεταξύ των συλληφθέντων αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

