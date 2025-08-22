Θεσσαλονίκη: Συνελλήφθη 46χρονος για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά

Στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη χθες ένας 46χρονος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος για την εμπλοκή του σε εγκληματική οργάνωση και τη διακίνηση ναρκωτικών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, μετά από συντονισμένες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών.

Ο συλληφθείς είχε εκκρεμή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εντοπίστηκε μετά από συστηματική παρακολούθηση και συνδυασμένη δράση των αστυνομικών αρχών, οι οποίες είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τις κινήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 46χρονος οδηγήθηκε στην εισαγγελία, όπου αναμένονται οι επόμενες δικαστικές ενέργειες.