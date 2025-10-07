Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές και έξι συλλήψεις

Από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας εκμετάλλευσης αλλοδαπών – 170 προσαγωγές και έξι συλλήψεις
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στην οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές, 6 συλλήψεις μελών, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, καθώς και 6 συλλήψεις ατόμων για άλλα αδικήματα από περιοχές της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Βοιωτίας και Άργους.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

