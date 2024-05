Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έγινε νωρίτερα σε κτίριο της Νομικής το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από χθες (13/05).

Η κατάληψη έγινε υπέρ της Παλαιστίνης σε ένδειξη αλληλεγγύης για το συνεχιζόμενο πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Νομική είχε καταληφθεί από άτομα κατά την διάρκεια συναυλίας που είχε στα προπύλαια για την Παλαιστίνη. Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικοί ξεκίνησαν στις 11:00 το πρωί να εκκενώνουν την σχολή.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνεται αστυνομικός με τροχό να επιχειρεί να ανοίξει πόρτα για να μπουν οι αστυνομικοί στο κτίριο.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER έγιναν 27 προσαγωγές ατόμων που μεταφέρονται στην Κρατική Ασφάλεια ώστε να γίνει ταυτοποίηση ώστε να διαπιστωθεί αν είναι φοιτητές ή όχι.

Ο Πρύτανης ενημέρωσε την ΕΛ.ΑΣ ωστόσο δεν έχει κάνει μήνυση.

Η έφοδος έγινε παρουσία εισαγγελέα.

Σημειώνεται πως η κατάληψη ανακοινώθηκε με κείμενο που αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου μαζί με τη σχετική φωτογραφία.

Now, the university of law school in Athens, Greece has been squatted in solidarity with Palestine. End the GENOCIDE NOW #FreePalesitine #AllEyesOnRafah #LongLiveTheStudentIntifada #antireport https://t.co/AV8SlfbKkE pic.twitter.com/rWNNoppJKk