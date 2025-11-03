Με μήνυμα στο κινητό μας το πρόστιμο – Xωρίς την παρουσία τροχονόμου (εικόνες)

Από αυτή την εβδομάδα τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα καμερών κυκλοφορίας με τεχνητή νοημοσύνη, που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο ελέγχου στους ελληνικούς δρόμους. Οι «έξυπνες» κάμερες θα καταγράφουν αυτόματα παραβάσεις όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου ή μη χρήση ζώνης ασφαλείας — χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τροχονόμου.

Όσοι οδηγοί εντοπίζονται από το σύστημα να παραβαίνουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα λαμβάνουν ειδοποίηση απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο, μέσω του προσωπικού τους προφίλ στο gov.gr. Στη συνέχεια, το πρόστιμο θα μπορεί να πληρωθεί ηλεκτρονικά, χωρίς καμία περαιτέρω διαδικασία, μέσα από την ίδια πλατφόρμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο αυτό σύστημα βασίζεται σε δίκτυο καμερών υψηλής ευκρίνειας που διαθέτουν αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης ικανούς να αναγνωρίζουν πινακίδες, πρόσωπα και συμπεριφορές οδηγών με μεγάλη ακρίβεια. Στόχος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, αλλά και η μείωση των ανθρώπινων σφαλμάτων στους ελέγχους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, 300 κάμερες πρόκειται να τοποθετηθούν στην Αττική, σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου όπως λεωφόροι και αυτοκινητόδρομοι, ενώ περισσότερες από 3.000 αναμένεται να εγκατασταθούν πανελλαδικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Τα νέα πρόστιμα, βάσει του ανανεωμένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα είναι «τσουχτερά», καθώς αυξάνονται σημαντικά για παραβάσεις που σχετίζονται με ταχύτητα, αλκοόλ και χρήση κινητού.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι το σύστημα θα λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ οι πολίτες θα έχουν δικαίωμα ένστασης σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής.

Η Ελλάδα εισέρχεται έτσι στη νέα ψηφιακή εποχή της οδικής αστυνόμευσης, με στόχο λιγότερα ατυχήματα και περισσότερη υπευθυνότητα στους δρόμους.