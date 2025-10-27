Ματωμένη γιορτή στα Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος που εκτέλεσε εν ψυχρώ τον θείο του

Παραδόθηκε λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, συνοδεία των δύο δικηγόρων του, ο 23χρονος δράστης του άγριου φονικού, που έγινε το απόγευμα της Κυριακής 26/10 στη γιορτή κάστανου στο Έλος Κισσάμου στα Χανιά.

Θύμα είναι ένας 52χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ήταν θείος του δράστη και όχι ξάδελφος, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει.

Προς το παρόν πάντως, το ακριβές κίνητρο της δολοφονίας παραμένει άγνωστο, αν και υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για προσωπικές διαφορές και τσακωμούς ανάμεσα στους δυο τους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Έλους, Νίκος Κυριτσάκης, που μίλησε στο DEBATER ανέφερε πως το φονικό «έγινε τα ξημερώματα προς το τέλος της γιορτής. Ο μικρός πυροβόλησε κατευθείαν τον θείο του. Δεν υπήρξε προειδοποιητική στον αέρα. Δεν ξέρω αν τα πήγαιναν καλά. Εδώ είμαστε ειρηνική περιοχή. Δεν χωράνε τέτοια πράγματα. Είχαν μακρινή συγγένεια. Λένε ότι είχαν διαφορές, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω».

Από την πλευρά του, αυτόπτης μάρτυρας που διασκέδαζε στο ίδιο γλέντι, είπε στο DEBATER: «Άκουσαμε τον πυροβολισμό και μετά πανικός. Πυροβόλησε μέσα στον κόσμο. Στην αρχή νόμιζα ότι πυροβόλησαν στον αέρα. Αλλά όταν άκουσα τις κραυγές κατάλαβα ότι κάτι κακό έχει συμβεί».

Όλα έγιναν την Κυριακή γύρω στις 6 το απόγευμα, όταν το θύμα είχε την ονομαστική του εορτή και διασκέδαζε με την παρέα του, σηκώθηκε από το τραπέζι που βρισκόταν κάτω από τη σκηνή με την ορχήστρα, καθώς και ο γνωστός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης.

Τότε, τον πλησίασε ο 23χρονος ανιψιός του, αγνοώντας το υπόλοιπο πλήθος, και τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής τρεις φορές στον θώρακα και την καρδιά με ένα 22αρι όπλο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Αμέσως στο πανηγύρι επικράτησε πανικός, ενώ ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Ο 52χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν επανήλθε.

Αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα, ο 23χρονος εξαφανίστηκε και οι Αρχές άρχισαν ανθρωποκυνηγητό για να τον εντοπίσουν, αναζητώντας τον σε ορεινά χωριά. Βέβαια, από νωρίς σήμερα υπήρχαν πληροφορίες ότι θα παραδινόταν στις Αρχές, όπως και έκανε.

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία στα Χανιά βρίσκεται σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν φόβοι για βεντέτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα ήταν γνωστό στην περιοχή, αλλά και στην αστυνομία, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα. Μάλιστα, το προσωνύμιό του ήταν «Πάσσαρης».

Χανιά: Ο τσακωμός πριν τη ματωμένη γιορτή και οι φόβοι για βεντέτα

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων για την δολοφονία του 51χρονου.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν διαφορές στο παρελθόν που μπορεί να έπαιξαν ρόλο στο αιματηρό περιστατικό που οδήγησε στην αφαίρεση μία ζωής.

«Δεν είναι ακόμη βεντέτα και μακάρι να μην είναι. Υπήρχαν προσωπικές διαφορές, ενδοοικογενειακές. Το θέμα είναι να μην γίνει βεντέτα, αυτό προσπαθούν οι αστυνομικοί. Έγινε στη γιορτή του κάστανου, εκεί ήταν ο 52χρονος. Χόρευε γιατί γιόρταζε κιόλας, ακούστηκαν κάποιοι πυροβολισμοί. Κάποιοι νόμιζαν ότι κάποιος έριξε μπαλωθιές, όμως όταν τον είδαν να πέφτει κάτω αντιλήφθηκαν αμέσως ότι δεν πρόκειται για μπαλωθιές αλλά για θανάσιμο τραυματισμό», είπε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αστυνομία βρίσκει εμπόδια στην έρευνα καθώς τα στόματα για την σχέση των δύο ανδρών παραμένουν κλειστά καθώς οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται να μην εμπλακούν σε ενδεχόμενη βεντέτα.

«Μούγκα, δεν μιλάει κανείς», συνέχισε λέγοντας ότι «Εκεί υπάρχουν κάποιες βεντέτες ακόμη και ίσως φοβούνται να εμπλακούν οι κάτοικοι του χωριού. Γι’ αυτό δεν μιλάνε, πολλές φορές δεν μιλάνε».