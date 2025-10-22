Μαρούσι: Εμπρησμός σε γνωστό πολυκατάστημα παιχνιδιών – Τι εντοπίστηκε (Φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε γνωστό πολυκατάστημα αλυσίδας παιχνιδιών στο Μαρούσι.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 12:30 για πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην είσοδο του πολυκαταστήματος επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς περίοικοι είδαν εστία φωτιάς και καπνούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν γρήγορα και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Ωστόσο, κατά την κατάσβεση της φωτιάς εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκι, μπουκάλι με εύφλεκτο υλικό και φιτίλια, ευρήματα που παραπέμπουν σε εμπρηστική ενέργεια.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας.