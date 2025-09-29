Εμπρηστική ενέργεια σε καφετέρια στην Καλλιθέα: Στον team manager του Πανιωνίου ανήκει η επιχείρηση

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλλιθέα καθώς άγνωστοι πραγματοποίησαν επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια.

Όπως έγινε γνωστό αργότερα, το συγκεκριμένο κατάστημα ανήκει στον Team Manager της ομάδας του Πανιωνίου, Μάριο Μπίλιο. Ο ποδοσφαιρικός Πανιώνιος καταδίκασε το γεγονός και παράλληλα εξέφρασε τον προβληματισμό του., για τη χρονική στιγμή της συγκεκριμένης επίθεσης.

Η ανακοίνωση:

“Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταδικάζει την τρομοκρατική επίθεση προς την επιχείρηση του Team Manager της ομάδας μας Μάριου Μπίλιου, καθώς άγνωστοι έβαλαν γκαζάκια στην καφετέρια του στην Καλλιθέα λίγο πριν τις 5.00 τα ξημερώματα προκαλώντας υλικές ζημιές.

Η υπόθεση διερευνάται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ προκαλεί προβληματισμό ο χρόνος και η πράξη της συγκεκριμένης επίθεσης στην επιχείρηση του Team Manager της ομάδας μας”.