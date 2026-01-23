Μαρούσι: 16χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι – Του έστησαν ενέδρα 3 νεαροί για να τον κλέψουν

Με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο δεξί πόδι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση που δέχτηκε στο Μαρούσι σε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από την μητέρα του λίγο πριν τις 17:00 χθες το απόγευμα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Ο ανήλικος είπε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο ότι περίπου στις 13:30, ενώ βρισκόταν στο Άλσος Συγγρού, δέχτηκε επίθεση από τρεις άγνωστους νεαρούς, οι οποίοι προσπάθησαν να του αφαιρέσουν προσωπικά αντικείμενα και ο ένας από αυτούς τον τραυμάτισε με μαχαίρι τύπου «πεταλούδα» στο δεξί πόδι.

Στις 16:40, το νοσοκομείο ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία για το περιστατικό, με τις αρχές να ξεκινούν έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Η κατάσταση της υγείας του 16χρονου δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό για την ασφάλεια στην περιοχή.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμαρουσίου, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας.