Μαρία Παππά: Θλίψη για την αεροσυνοδό του Falcon 50 – “Είχε δουλέψει σε εταιρείες με σάπια αεροσκάφη, τελικά έγινε το κακό”

Στο πένθος έχουν βυθιστεί η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της Μαρίας Παππά, της Ελληνίδας αεροσυνοδού που είναι μεταξύ των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας με το Falcon 50 κοντά στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Η Μαρία Παππά εργαζόταν ως αεροσυνοδός για τουλάχιστον 20 χρόνια και είχε πάθος με τη δουλειά της, όπως λένε όσοι τη γνώριζαν. Βέβαια, όπως αποκάλυψε φίλη της 42χρονης, είχε εκφράσει τις ανησυχίες της για την ασφάλεια των αεροσκαφών, με τα οποία πετούσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πολύ, πολύ καλό πλάσμα. “Σάπιες” εταιρείες όλες. Έχει δουλέψει σε πολύ “σάπιες” εταιρείες και έγινε τελικά το κακό. Όλα “σάπια” αυτά τα αεροπλάνα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από τη Μαρία» είπε η πρώην συνάδελφος της άτυχης αεροσυνοδού.

Το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στην εταιρεία Harmony Jets με έδρα τη Μάλτα, η οποία νοικιάζει VIP αεροσκάφη, και ετοιμαζόταν να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, ωστόσο η μοίρα της έπαιξε άσχημο παιχνίδι.

Η Μαρία Παππά ήθελε να φύγει από τη συγκεκριμένη εταιρεία και αναζητούσε νέες ευκαιρίες, όπως αποκαλύπτει και το προφίλ της στο LinkedIn.

Μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τη συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία, είχε δείξει ενδιαφέρον για θέση εργασίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σχολιάζοντας ανάρτηση του εκπαιδευτή αεροπορίας Nico Lejeune, ανέφερε τεχνικό πρόβλημα με τον σύνδεσμο της αίτησης: “Γεια σας, θα ήθελα να υποβάλω αίτηση, αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο λαμβάνω μια προειδοποίηση δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη”. Maria Pappa’nın son arzusu ortaya çıktı: BAE iş başvurusu



​📍 Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Harmony Jets şirketine ait uçakta hayatını kaybeden Yunan asıllı kıdemli kabin görevlisi Maria Pappa’nın, kazadan sadece üç hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yeni bir iş… pic.twitter.com/ckhsk2yduD— SavunmaTR (@SavunmaTR) December 24, 2025

Εν τω μεταξύ, σε μια τραγική λεπτομέρεια, μόλις δύο μήνες πριν, σύμφωνα με το Mega, η έμπειρη αεροσυνοδός είχε υποστεί μια βαριά απώλεια, καθώς είχε πεθάνει η μητέρα της ύστερα από μάχη με τον καρκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το DEBATER επικοινώνησε με τον πρώην συνάδελφο και φίλο της Νίκο Ντόριζα, ο οποίος μίλησε για την Ελληνίδα αεροσυνοδό, χαρακτηρίζοντας την μεταξύ άλλων, ως μια γυναίκα που έδινε τα πάντα για τη δουλειά της.

«Ήμουν συνάδελφος της Μαρίας, γνωριζόμασταν πολλά χρόνια. Ήμασταν πολλά χρόνια μαζί στην Ολυμπιακή. Όταν έκλεισε η Ολυμπιακή συνεχίσαμε τις καριέρες μας σε διαφορετικές εταιρείες. Είχε προσληφθεί σε εταιρεία νορβηγικών συμφερόντων στην Αθήνα, η οποία θα έκλεινε τον Οκτώβριο και της είχε δημιουργήσει θέμα καθώς δεν θα μπορούσε να μπει στο ταμείο ανεργίας» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έψαχνε να βρει άλλη δουλειά και βρήκε σε αυτή την εταιρεία γιατί είχε στο βιογραφικό της πως είχε δουλέψει σε αεροσκάφη που μετέφερε επώνυμους. Την καλέσαν και πήγε να κάνει την πτήση χθες γιατί είχε να εργαστεί από τον Οκτώβριο. Ήταν ένας πολύ δοτικός άνθρωπος που σεβόταν τους ανθρώπους που εξυπηρετούσε. Έμπαινε στη θέση τους. Ήταν άνθρωπος για τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα των σχέσεων της. Είχε χάσει πρόσφατα τη μητέρα της και η δουλειά της είχε και θεραπευτικούς λόγους για εκείνη. Δεν θέλω να δεχθώ την απώλεια της».

Στη συνέχεια, ο πρώην συνάδελφος και φίλος της ανέφερε «η Μαρία σε αυτή τη δουλειά είχε περάσει πολύ δύσκολα καθώς είχε εργαστεί σε εταιρείες που δεν ήταν τόσο καλές. Η Μαρία έμενε πολλούς μήνες χωρίς εργασία μετά την Ολυμπιακή καθώς, μας προσλαμβάναν για εποχικούς. Είχε σχέση με τον ίδιο άνθρωπο για 20 χρόνια από τον ίδιο χώρο. Η Μαρία άφησε μια πολύ όμορφη ιστορία πίσω της που θα την έλεγα ανθρωπιά εγώ».