Μαρία Καρυστιανού: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε νέο κόμμα – “Το 25% θέλει κάτι άφθαρτο”

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής σε έναν νέο πολιτικό φορέα αφήνει σε πρόσφατη συνέντευξη της η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που έχασε την ζωή στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

“Δεν βλέπω ακόμα ότι θα μπορούσα να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας, αλλά κι εγώ ανήκω στο ποσοστό που επιθυμεί κάτι άφθαρτο. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό”, τόνισε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Mega.

Η κα. Καρυστιανού καταγράφει ποσοστό 25% με τους ερωτηθέντες σε δημοσκοπήσεις να τονίζουν ότι θα την ψήφισαν ως επικεφαλής ενός νέου κόμματος. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει ακόμη σκεφτεί την πολιτική, ωστόσο δεν απέκλεισε μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση για το μέλλον.

“Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα.

Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη.

Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του“.

“Ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου”

Όσο για την στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και πώς θα έβλεπαν την είσοδο της στην πολιτική, η ίδια είπε:

“Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου”.

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντιπολίτευση: “είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν.

Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία”.

Με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε για τα οστά που παρέλαβαν για να θάψουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και για την εκταφή που ζητούν. “Την άνοιξα τη σακούλα, ήθελα να δώσω ένα τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως το τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα πολύ συγκεκριμένο οστό. Μετά από καιρό που διάβασα την ιατροδικαστική δεν αναφερόταν πουθενά, δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα κι εκεί παρανομίες και παρατυπίες. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε θάψει. Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο. Ο Μητσοτάκης, ο Καραμανλής και ο Τριαντόπουλος είναι ό,τι πιο βρώμικο, απάνθρωπο και χειρότερα έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να τους δω ούτε στα δυο μέτρα”.

Επίσης, δεν δίστασε να αποκαλύψει τι ήταν αυτό που την πόνεσε περισσότερο απ’ όλα όσα έχουν γραφτεί: “Ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου που πέθανε. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί θεώρησα ότι έριξε κάτι «μαύρο» στην μνήμη της, για μένα δεν με πειράζει. Όταν έχεις βιώσει αυτόν τον πόνο δεν σε πονάει τίποτα άλλο, ειδικά αν είναι ψεύτικο. Άφηνε υπόνοιες ότι δεν είμαι καλή μάνα, ότι την είχα παρατήσει στον πάτερα της. αυτό που αμαυρώνει την μνήμη της νεκρής κόρης μου είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει. Έχω υποσχεθεί ότι θα κινηθώ νομικά αλλά το θεωρώ «δευτερευούσης σημασίας» σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα”, παραδέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού δακρισμένη.