Μανώλης Μητσιάς: «Είμαι ΠΑΟΚ από μικρό παιδί – Είναι δύσκολη στιγμή» (Βίντεο)

Τη βαθιά του θλίψη για την πολύνεκρη τραγωδία στη Ρουμανία, με θύματα επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, εξέφρασε ο σπουδαίος ερμηνευτής Μανώλης Μητσιάς, λίγη ώρα μετά το μοιραίο δυστύχημα.

Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος το απόγευμα της Τρίτης (27.01) στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου αναφέρθηκε τόσο στο τραγικό γεγονός που συγκλόνισε τον φίλαθλο κόσμο της χώρας όσο και σε προσωπικές στιγμές απώλειας.

Όπως δήλωσε, είναι οπαδός του ΠΑΟΚ από μικρή ηλικία και έχει πραγματοποιήσει αντίστοιχα ταξίδια για να παρακολουθήσει την ομάδα του σε εκτός έδρας αναμετρήσεις. «Έχω ακολουθήσει τον ΠΑΟΚ σε πολλές πόλεις, όπως έκαναν και τα παιδιά αυτά. Είναι δύσκολη στιγμή και όσα κι αν πούμε είναι λίγα μπροστά στον πόνο των οικογενειών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε για τη δύσκολη θέση στην οποία συχνά βρίσκονται οι καλλιτέχνες, οι οποίοι καλούνται να εμφανίζονται και να ψυχαγωγούν το κοινό ακόμη και σε περιόδους έντονου προσωπικού πένθους. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε με συγκίνηση στον θάνατο του πατέρα του.

«Έχω συνηθίσει να τραγουδάω ακόμη και με βαριά καρδιά»

Όπως αποκάλυψε, την ημέρα που πληροφορήθηκε την απώλειά του βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν από την πρεμιέρα του στα «Δειλινά».

Παρά το γεγονός ότι ενημερώθηκε πως την επόμενη ημέρα θα τελούνταν η κηδεία, αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή. «Έχω συνηθίσει να τραγουδάω ακόμη και με βαριά καρδιά. Πολλές φορές τα προσωπικά συναισθήματα μπαίνουν στην άκρη, γιατί το κοινό δεν γνωρίζει τι βιώνεις εκείνη τη στιγμή», σημείωσε.

Τέλος, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες απώλειες αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στον αθλητικό όσο και στον κοινωνικό χώρο.