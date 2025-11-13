Μακελειό στα Βορίζια: Πλάνα-ντοκουμέντο δείχνουν το «γαζωμένο» από σφαίρες αυτοκίνητο του Φανούρη Καργάκη

Πλάνα από το μαύρο Toyota Hilux παρουσίασε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού παρουσίασε που οδηγούσε ο Φανούρης Καργάκης κατά το μακελειό στα Βορίζια, το οποίο έχει «γαζωθεί» από σφαίρες.

Στις φωτογραφίες φαίνεται το σπασμένο παρμπρίζ, καθώς και οι πυροβολισμοί που δέχθηκε τόσο από την εμπρόσθια όσο και από την πίσω πλευρά, με οκτώ συνολικά σφαίρες να έχουν καταγραφεί, ενώ διακρίνεται και το αίμα του θύματος.

Κατηγορείται και για την κατασκευή της βόμβας ο 23χρονος ανιψιός

Στα Βορίζια, ο 23χρονος ανιψιός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη –η έκρηξη της οποίας φέρεται να προκάλεσε την αιματηρή συμπλοκή στο χωριό– οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης (13/11).

Ο νεαρός, που είχε συλληφθεί το απόγευμα της Τετάρτης (12/11), πέρασε από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου λίγο πριν τις 11 το πρωί και ζήτησε, με διαδικασίες εξπρές, προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα (17/11), σύμφωνα με το creta24.

Μετέφεραν τον νεκρό με το αγροτικό

Μετά το φονικό στα Βορίζια, η σορός του Φανούρη Καργάκη μεταφέρθηκε στην καρότσα ενός αγροτικού οχήματος, όπως δείχνει φωτογραφία-ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες αργότερα.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών στο χωριό, με το τραγικό περιστατικό να έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 39χρονου και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.