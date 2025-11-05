Μακελειό στα Βορίζια: Μάρτυρες “κάρφωσαν” τον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη (Εικόνες)

O γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου και συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης (05/11).

Ειδικότερα, οι αρχές συνέλαβαν τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του κατά την ανταλλαγή πυρών στα Βορίζια. Σε σπηλιά που βρίσκεται σε κτήμα της ιδιοκτησίας του 43χρονου στα Βορίζια βρέθηκε μα καραμπίνα, ένα πιστόλι, φυσίγγια και σφαίρες από 9αρι περίστροφο.

Μάρτυρες “έκαψαν” τον 43χρονο, οι οποίοι είπαν ότι τον είδαν να ρίχνει από ψηλά στο χωριό. Όμως δεν βρέθηκε ο οπλισμός που φέρεται να είχε χρησιμοποιήσει ο 43χρονος κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 43χρονο

Για οπλοκατοχή και για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο κατηγορείται ο 43χρονος. Επίσης είχε κατηγορηθεί για τη ζωοκλοπή για την οποία έχει φυλακιστεί συγγενής του 38χρονους Φανούρη Καργάκη, πριν μερικούς μήνες, αλλά δεν είχε φυλακιστεί.

Ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που συνελήφθη φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ταράτσα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν της ζωή τους ο 39χρονος συγγενής του και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Σημειώνεται ότι η 56χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβολήθηκε από καλάσνικοφ, με αποτέλεσμα να ερευνάται πλέον εάν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο 43χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια της συμπλοκής να είναι αυτό που της προκάλεσε τον θανατηφόρο τραυματισμό.

Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του μέσα στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή το προανακριτικό υλικό που αφορά η συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.