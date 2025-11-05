Βορίζια: «Πρέπει όλο αυτό να σταματήσει» – Τι ανέφερε η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε για το μακελειό

Στο μακελειό στα Βορίζια Κρήτης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο στάθηκε με δηλώσεις της η σύζυγος του 29χρονου που παραδόθηκε στις Αρχές.

«Όταν πήραμε το σπίτι, μιλούσαμε, κάναμε παρέες, πίνανε σε ίδιες παρέες. Εκεί το σπίτι ήταν ερείπιο και επειδή το πήρε ο κουνιάδος μου και το έκανε σπίτι, ξαφνικά θέλανε να τσακωθούμε γιατί θέλανε το σπίτι. Όταν πήγε εκεί ο κουνιάδος μου μιλούσαμε και στον γάμο του κουνιάδου μου είχαν έρθει» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Αυτοί τα κάνανε φυσικά. Δεν το έχω δει, αλλά αυτοί θα τα κάνανε, ποιος θα τα κάνει; Εμείς δεν είχαμε με άλλες οικογένειες προβλήματα στο χωριό. Μας λένε ότι το κάναμε εμείς για να πάρουμε λεφτά από την ασφάλεια, το σπίτι δεν ήταν ασφαλισμένο. Ο κουνιάδος μου πήγαινε κάθε μέρα και το έφτιαχνε ολομόναχος. Αυτοί δεν το τήρησαν το ‘εβίβα’. Εμείς χαιρετούσαμε μια, δυο, τρεις, δεν μας ξαναχαιρέτησαν, δεν τους ξαναχαιρετήσαμε ούτε εμείς. Και εμείς έχουμε μίσος και εμείς έχουμε νεύρα, αλλά θέλουμε να σταματήσει εδώ, δεν αντέχουμε άλλο».

Στη συνέχεια, μιλώντας στην εκπομπή Live News του MEGA υποστήριξε: «Εγώ έχω 10 ημερών παιδί, ακόμα είμαι με την καισαρική, με τα ράμματα. Αυτός (ο Φ.Κ.) τα παιδιά του δεν τα σκέφτηκε όταν τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο να έρθει να μπαλωτάρει; Δεν τα σκέφτηκε τα παιδιά του αυτός; Φυσικά και όχι. Η αδελφή του τον πήρε τηλέφωνο και του λέει ‘έλα γιατί μας πυροβολούν’. Ψέματα, αυτοί πυροβολούσαν. Ξέρω πως για να φταίνε αυτοί, κλείσανε δύο σπίτια, να φταίνε αυτοί. Οι γυναίκες τα κάνανε. Το έχουν γράψει στα social ότι τον πήρε η αδελφή του τηλέφωνο, έτσι δεν είναι; Δεν το λέω από μόνη μου. Εμάς οι άντρες μας κοιτούσαν το καλό της οικογένειάς τους και τον σασμό που λένε, αυτοί δεν τον τηρήσανε».

Τέλος, ανέφερε: «Έχουμε όλες, δόξα τω Θεώ, αρσενικά κοπέλια, αγόρια παιδιά, πρέπει αυτό να σταματήσει, χύθηκε αίμα και από την πλευρά τους και από την πλευρά μας χύθηκε αίμα, δεν πρέπει να σταματήσει αυτό; Αυτές μόνο βάζουν ‘φωτιά’ στους άντρες τους. Πρέπει να το δούνε και αυτοί, πρέπει να μπούνε αστυνομικοί, να μπούνε άνθρωποι, μεγάλοι άνθρωποι να τους πούνε ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Γιατί σήμερα κλαίμε τους δύο ανθρώπους αυτούς, αύριο τι θα γίνει; Θεέ μου φύλαγε. Τι θα γίνει;».