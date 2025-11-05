Βορίζια: Άνδρας επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδερφών (Βίντεο)

Επίθεση από έναν άνδρα δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο έξω από το ξενοδοχείο όπου είχαν κρυφτεί τα τρία άτομα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Live News του MEGA μετά από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου βρέθηκε στο σημείο για να πάρει κάποια πλάνα.

Όμως ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα.