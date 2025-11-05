Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Άνδρας επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδερφών (Βίντεο)

Σοκάρουν οι εικόνες

Βορίζια: Άνδρας επιτέθηκε σε τηλεοπτικό συνεργείο μετά τη σύλληψη των τριών αδερφών (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση από έναν άνδρα δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο έξω από το ξενοδοχείο όπου είχαν κρυφτεί τα τρία άτομα για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής Live News του MEGA μετά από επικοινωνία με την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου βρέθηκε στο σημείο για να πάρει κάποια πλάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως ένας άνδρας επιτέθηκε στον εικονολήπτη με σκοπό να του πάρει την κάμερα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ