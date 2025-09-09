Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δυο αδέρφια στα Χανιά

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δυο αδέρφια στα Χανιά
DEBATER NEWSROOM

Στην προφυλάκιση των δυο αδερφών στα Χανιά προχώρησαν οι Αρχές για τη Μαφία στην Κρήτη την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα δυο αδέλφια αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας στην απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου άνω των 120.000 ευρώ.

Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζομενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούνταν από καθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.

