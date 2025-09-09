Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δυο αδέρφια στα Χανιά

Στην προφυλάκιση των δυο αδερφών στα Χανιά προχώρησαν οι Αρχές για τη Μαφία στην Κρήτη την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα δυο αδέλφια αντιμετωπίζουν την κατηγορία της εκβίασης και της ηθικής αυτουργίας στην απιστία σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου άνω των 120.000 ευρώ.

Στο μεταξύ την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο Επίσκοπος που φέρεται να υπέγραψε εκβιαζομενος, βεβαίωση με την οποία η Μονή παραιτούνταν από καθε αξίωση σχετικά με την μοναστηριακή περιουσία στον Σταυρό.