Κρήτη: Οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση έλαβαν 48ωρη προθεσμία

Οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη έλαβαν 48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν, με την απολογία τους να ξεκινά ενώπιον του ανακριτή και να συνεχίζεται το πρωί της Πέμπτης (4/9) για τα πρώτα 30 από τα 48 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι θα ολοκληρώσουν τις απολογίες τους έως την Παρασκευή.

Νωρίτερα, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ομάδες των οχτώ ατόμων ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου επικράτησε ένταση. Κατά την άφιξή τους, πολλοί από τους συλληφθέντες αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση», με φωνές που ακούστηκαν καθώς μεταφέρονταν με ισχυρή αστυνομική παρουσία προς την είσοδο του κτηρίου. Έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι, εκφράζοντας τη στήριξή τους ενόψει των απολογιών.

Οι αποκαλύψεις για τον τζίρο, τη ζωή και τη δράση της οργάνωσης

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων, ο τζίρος της οργάνωσης έφτανε τα τρία εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,1 εκατομμύριο προέρχονταν από διακίνηση ναρκωτικών και τα υπόλοιπα 1,5 εκατομμύριο από άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσω ξενοδοχείων και beach bars που λειτουργούσαν ως βιτρίνες. Τα μεγαλύτερα ποσά φαίνεται ότι κατέληγαν σε δύο αδέλφια-επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης.

Η πολυτελής ζωή και η επίδειξη ισχύος των ηγετικών μελών αντικατοπτρίζεται στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο τους έξω από τα Χανιά, με περίφραξη δύο μέτρων, εσωτερική γέφυρα που ένωνε τις εγκαταστάσεις και άγαλμα του Ποσειδώνα μπροστά από την πισίνα.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Στις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. εντοπίστηκαν μετρητά, πολεμικά όπλα, σφαίρες, κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτών η ομάδα αποκτούσε εκκλησιαστικά οικόπεδα σε χαμηλές τιμές, τα οποία είτε μεταπωλούσε με κέρδος είτε τα εκμεταλλευόταν η ίδια. Επιπλέον, από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις φαίνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης ενδιαφέρονταν έντονα για τον διορισμό νέου Μητροπολίτη Χανίων, προσπαθώντας να προωθήσουν άτομο της αρεσκείας τους.

Σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στην οργάνωση τον Ιούνιο, παρουσιάζοντας ότι εργάζονται σε κατάστημα εστίασης. Η Εισαγγελία Χανίων είχε δώσει έγκριση για τη μέθοδο αυτή, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Οι δύο αστυνομικοί, αφήνοντας στην άκρη τις στολές τους, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών και σε λίγες εβδομάδες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη δομή της ομάδας. Πρόκειται για καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και μαχαίρια.

Η δομή της οργάνωσης

Στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονται τα δύο αδέρφια, ακολουθεί ο ιερέας, στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του γυμναστηρίου και στη βάση βρίσκονταν τα εκτελεστικά όργανα.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, τα δύο αδέρφια δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και φαίνεται να είχαν υπό τον έλεγχό τους το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση, σε περίπτωση που κάποιος ήθελε να προμηθευτεί ναρκωτικά, όπλα ή να οργανώσει μια βίαιη επίθεση στα πλαίσια μιας επιχείρησης εκβιασμού, έπρεπε να απευθυνεθί στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες που είχαν και διασυνδέσεις με την Εκκλησία.

Κουμπάρος πασίγνωστου ηθοποιού ανάμεσα στους συλληφθέντες – Έρχονται κι άλλες συλλήψεις

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, μεταξύ των συλληφθέντων συγκαταλέγεται και ο κουμπάρος πασίγνωστου ηθοποιού. Ο συλληφθείς είναι γνωστός επιχειρηματίας, που έχει στην κατοχή του ξενοδοχείο στην Κρήτη.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Κι ένας αστυνομικός ανάμεσα στους συλληφθέντες

Μεταξύ των 48 συλληφθέντων, βρίσκεται ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου, ένα στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας και στέλεχος του πολεμικού ναυτικού. Αξίζει να σημειωθεί πως ένας εκ των στρατιωτικών, που χρωστούσε σε μέλη της σπείρας, αντί χρημάτων τους προμήθευε με καύσιμα που έκλεβε από το στρατόπεδο που υπηρετούσε.

Για την υπόθεση ενημερώνεται συνεχώς και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ ανακοινώσεις για την σοβαρή υπόθεση, αναμένονται για το μεσημέρι της Τρίτης.