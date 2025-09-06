Μαφία της Κρήτης: «Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο» λέει ο εμπλεκόμενος κληρικός

Θέση για την εμπλοκή του στην μαφία της Κρήτης πήρε ο κληρικός με δηλώσεις του σπάζοντας τη σιωπή του.

«Είναι αλήθεια ότι αυτοί οι άνθρωποι εμένα μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή. Τα περισσότερα από όσα λέγονται δεν ισχύουν. Μου λένε ότι αναμένεται ένταλμα σύλληψης αλλά δεν έχω κληθεί ακόμα από τη Δικαιοσύνη να καταθέσω. Όταν κληθώ θα πάω» ανέφερε στο MEGA για να προσθέσει:

«Είναι γελοία η βεβαίωση του 2017 που δεν ήμουν καν ηγούμενος, την οποία μου τη ζητήσανε για αποχαρακτηρισμό, τότε στο μοναστήρι είχαν σπρώξει και είχαν δείρει το δικηγόρο της μόνη μπροστά στα μάτια μου. Δεν είναι παραχώρηση εξ όσων γνωρίζω, δεν ανήκει αυτή η περιοχή στα 700 στρέμματα της μονής. Ήταν μια ξερολιθιά, ένα βουνό, το οποίο αυτοί είχαν χρησικτησία και πώς το είχαν χρησικτησία; Στα 3,5 χρόνια που ήμουν εγώ ηγούμενος;.

Υπάρχουν ευθύνες και παλαιότερων, οι οποίοι δεν πήγαν εκεί να κάνουν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Μόλις ανέλαβα πήγα και έκανα τοπογραφικά, αφού δεν υπήρχαν… Κάνεις αγωγή σε κάποιους χωρίς τοπογραφικά και χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας; Αυτοί είχαν κάνει χρησικτησία 30 χρόνια το είχαν καταπατήσει. Εκείνη η περιοχή είναι γεμάτη καταπατητές. Εγώ φταίω για όλους αυτούς τους καταπατητές; Εγώ τους έδωσα χαρτί;».