Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος που φέρεται να δολοφόνησε τον 17χρονο και να τραυμάτισε τον 19χρονο (Βίντεο)

Στη σύλληψη του ανήλικου που φέρεται να δολοφόνησε τον 17χρονο Α.Β. στο Λουτράκι προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER οι Αρχές εντόπισαν το απόγευμα της Παρασκευής 27/2 τον 17χρονο με αρχικά Θ.Γ. που φέρεται να δολοφόνησε τον 17χρονο και να τραυμάτισε τον 19χρονο Η.Π., ο οποίος τον υπέδειξε στις Αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη του.

Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα όπως σας είχε μεταφέρει το DEBATER ο 19χρονος τραυματίας φέρεται να υποστήριξε πως αφορμή για την συμπλοκή στο Λουτράκι, ήταν ένας καθρέφτης που έσπασαν στο όχημα του φερόμενου δράστη. Εκείνος μετά, έβγαλε μαχαίρι και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον 19χρονο, ενώ χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο.

Λουτράκι: Προχώρησαν σε 10 προσαγωγές φίλων του φερόμενου δράστη της δολοφονίας του 17χρονου οι Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δέκα ατόμων φίλων του φερόμενου δράστη.

Η ΕΛΑΣ πραγματοποίησε έρευνες κοντά στο σπίτι του φερόμενου δράστη και όταν προσπάθησαν να μιλήσουν σε τρεις φίλους του εκείνοι ξεκίνησαν να τρέχουν. Ακολούθησε καταδίωξη με την αστυνομία να προχωράει στην προσαγωγή των τριών νεαρών.

Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου

Σύμφωνα με το DEBATER ο 19χρονος, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, υπέδειξε στους αστυνομικούς έναν ανήλικο ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κι έτσι προσήχθη η μητέρα του.

Ο 19χρονος αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, στη συνέχεια όμως υπέδειξε το συγκεκριμένο άτομο, με το οποίο φέρεται να είχε διαφορές ο 17χρονος νεκρός και είχαν δώσει ραντεβού.

Νωρίτερα, οι Αρχές προσήγαγαν και έναν φίλο του 19χρονου, ο οποίος εξετάζεται ως αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας συμπλοκής.

Το σημείο της μοιραίας συμπλοκής:

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε, πήγε στο σπίτι του και ξάπλωσε, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην οικογένειά του.

Το πρωί, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ο αδελφός του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου στο τομέα της Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, μίλησε στο korinthostv.gr, ο 17χρονος φαίνεται πως είχε υποκύψει στα τραύματά του στον θώρακα, κάποιες ώρες πριν την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Επίσης, σήμερα το πρωί, στο κέντρο υγείας Λουτρακίου μεταφέρθηκε και ο 19χρονος Έλληνας τραυματισμένος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραύμα στην κοιλιά. Μάλιστα, ο νεαρός κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο “Σωτηρία” της Αθήνας για νοσηλεία.

Περισσότερο φως στην υπόθεση, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο 17χρονο θύμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη.