Λουτράκι: Ο 19χρονος τραυματίας υπέδειξε τον δολοφόνο του 17χρονου – Προσήχθη και ένας φίλος του

Όλο και περισσότερα στοιχεία προστίθενται ώρα με την ώρα στο θρίλερ με τη δολοφονία του 17χρονου, ύστερα από μαχαιριά, στο Λουτράκι και τον τραυματισμό του 19χρονου.

Νεότερες πληροφορίες του DEBATER αναφέρουν πως ο 19χρονος, που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας, υπέδειξε στους αστυνομικούς έναν ανήλικο ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος του 17χρονου. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί κι έτσι προσήχθη η μητέρα του.

Ο 19χρονος αρχικά υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, στη συνέχεια όμως υπέδειξε το συγκεκριμένο άτομο, με το οποίο φέρεται να είχε διαφορές ο 17χρονος νεκρός και είχαν δώσει ραντεβού.

Νωρίτερα, οι Αρχές προσήγαγαν και έναν φίλο του 19χρονου, ο οποίος εξετάζεται ως αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας συμπλοκής.

Το σημείο της μοιραίας συμπλοκής:

Με την έρευνα για το περιστατικό να είναι σε εξέλιξη, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πίσω από τον καβγά κρύβεται ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και ερευνώνται.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος μετά τη μαχαιριά που δέχτηκε, πήγε στο σπίτι του και ξάπλωσε, χωρίς να αναφέρει τίποτα στην οικογένειά του.

Το πρωί, τον βρήκε νεκρό στο κρεβάτι του ο αδελφός του, ο οποίος τον μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Κορίνθου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο γιατρός, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου στο τομέα της Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, μίλησε στο korinthostv.gr, ο 17χρονος φαίνεται πως είχε υποκύψει στα τραύματά του στον θώρακα, κάποιες ώρες πριν την διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Επίσης, σήμερα το πρωί, στο κέντρο υγείας Λουτρακίου μεταφέρθηκε και ο 19χρονος Έλληνας τραυματισμένος, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε τραύμα στην κοιλιά. Μάλιστα, ο νεαρός κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο νοσοκομείο “Σωτηρία” της Αθήνας για νοσηλεία.

Περισσότερο φως στην υπόθεση, αναμένεται να γίνει ιατροδικαστική εξέταση στο 17χρονο θύμα, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου του, ενώ οι έρευνες της ΕΛΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη.