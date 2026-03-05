Λουτράκι: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος που σκότωσε με μαχαίρι συνομήλικό του 

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε έναν συνομήλικό του μετά από συμπλοκή στο Λουτράκι.

Υπενθυμίζεται ότι, το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου όταν δυο νεαροί μετέβησαν σε ένα απομονωμένο σημείο σε επαρχιακό δρόμο, στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, προκειμένου να συναντήσουν τον 17χρονο ιδιοκτήτη της μηχανής και να λύσουν τις διαφορές τους. Το ραντεβού αυτό, ωστόσο, κατέληξε σε τραγωδία.

Ο 17χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση με μαχαίρι στη θωρακική χώρα. Ο αδερφός του τον μετέφερε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όμως λίγη ώρα αργότερα το ανήλικο αγόρι κατέληξε στα βαρύτατα τραύματά του.

Την ίδια στιγμή, ο 19χρονος φίλος του μεταφέρθηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες— στο νοσοκομείο, φέροντας επίσης τραύματα στην κοιλιακή χώρα από αιχμηρό αντικείμενο. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία την άμεση διακομιδή του στην Αθήνα, όπου και εισήχθη στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο 19χρονος τραυματίας, ενώ αρχικά τηρούσε σιγή ιχθύος, στην πορεία της προανάκρισης φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο νεκρός φίλος του δέχθηκαν την επίθεση από το ίδιο άτομο, υποδεικνύοντας τον 17χρονο γνωστό τους.