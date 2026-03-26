Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία με καλάσνικοφ και βαριοπούλες στα ΕΛΤΑ – Άρπαξαν 32.000 ευρώ (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Πέμπτης 26/3 στο Λουτράκι, καθώς ένοπλοι ληστές αφαίρεσαν ποσό μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ από το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ.

Η ληστεία έγινε την ώρα του ανεφοδιασμού του ΑΤΜ του υποκαταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ένας από τους δύο δράστες, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ακινητοποίησε υπό την απειλή καλάσνικοφ τους υπαλλήλους. Μάλιστα, ο ληστής φέρεται να είχε μαζί του και βαριοπούλα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο ληστής κατάφερε να αρπάξει ποσό που υπολογίζεται στις 32.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ο συνεργός του, με τους δυο τους να εξαφανίζονται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα, έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ληστών.

Στο πλαίσιο των ερευνών, συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.