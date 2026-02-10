Ληστεία στο Κολωνάκι: “Της είχαν δέσει χέρια και πόδια με ταινία, κατάφερε να λυθεί μόνη της” – Μαρτυρία για την 85χρονη

Τον απόλυτο τρόμο έζησε μια ηλικιωμένη γυναίκα τα ξημερώματα της Δευτέρας 9/2, όταν δύο αδίστακτοι ληστές εισέβαλαν στο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Οι δύο άνδρες που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, σύμφωνα με πληροφορίες, μπήκαν από μπαλκονόπορτα και προτού η 85χρονη προλάβει να αντιδράσει την ακινητοποίησαν, δένοντάς της τα χέρια και τα πόδια με ταινία.

Στη συνέχεια, οι δύο ληστές αφού έκαναν “φύλλο και φτερό” το διαμέρισμα, άρπαξαν κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα και έγιναν “καπνός”.

“Την είδα αναστατωμένη να έρχεται προς σε εμάς. Πιο πολύ φοβήθηκα γιατί λόγω της ηλικίας της με το ζόρι στέκεται όρθια” ανέφερε στο DEBATER γείτονας της ηλικιωμένης και πρόσθεσε:

“Την είχαν δέσει με ταινία στα πόδια και στα χέρια. Κατάφερε μόνη της με τα δόντια της να κόψει την ταινία στα χέρια και μετά να λύσει τα πόδια της. Φορούσαν μάσκες δύο άτομα μου είπε. Κάλεσα την αστυνομία αμέσως. Σε ένα τέταρτο το πολύ ήταν εδώ. Δεν μου έχει ξανά συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά δεν ντρέπονται με την γυναικούλα, τι τους έφταιξε;”.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Συντάγματος, που εξετάζει όλα τα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσει τους δράστες της ληστείας.