Μακελειό στην Λουιζιάνα: Νεκρά οκτώ παιδιά σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ
Τι αναφέρει η Αστυνομία
Οκτώ παιδιά σκοτώθηκαν σε μαζική ένοπλη επίθεση στο Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.
Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στο περιστατικό ήταν ηλικίας από 1 έως 14 ετών, δήλωσε ο εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Σρίβπορτ, Κρίστοφερ Μπόρντελον, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Το άτομο πιστεύεται ότι ήταν ο ένοπλος που κατέλαβε ένα αυτοκίνητο μετά τους πυροβολισμούς και πέθανε αφού η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον του οχήματος κατά τη διάρκεια καταδίωξης, δήλωσε ο Μπόρντελον στο NBC.
Η αστυνομία δεν κοινοποίησε καμία πληροφορία για το εν λόγω άτομο, αλλά ο Μπόρντελον δήλωσε στο NBC ότι μερικά από τα παιδιά που δολοφονήθηκαν «ήταν απόγονοί του».
