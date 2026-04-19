Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο μετά το σοκαριστικό τροχαίο – Σε σοβαρή κατάσταση η 16χρονη

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 16χρονη κοπέλα που παρασύρθηκε από μηχανή στη Λιοσίων το Σάββατο 18 Απριλίου κι εγκαταλείφθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα.

Υπενθυμίζεται ότι για το συμβάν συνελήφθησαν τρία άτομα, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της μηχανής κι ένας από τους δύο αναβάτες.

Το DEBATER φέρνει στο φως της δημοσιότητας βίντεο μετά το σοκαριστικό τροχαίο, στο οποίο φαίνεται η κοπέλα να είναι πεσμένη στο οδόστρωμα και περιαστικούς να περιμένουν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να την παραλάβει και να τη μεταφέρει στο σημείο.

Η 16χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και της έγινε αφαίρεση σπλήνας. Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.

Το τροχαίο συνέβη λίγο πριν τις 18:00, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την οδό Καζάζη, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η σύγκρουση της μηχανής με την κοπέλα ήταν σφοδρή με τους αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο τη στιγμή του ατυχήματος.

Το βίντεο από τη στιγμή του ατυχήματος δείχνει την ανήλικη να επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο, έχοντας ελέγξει δεξιά και αριστερά. Την ίδια στιγμή, μοτοσικλέτα με δύο αναβάτες την παρασύρει και την πετάει περίπου 30 με 40 μέτρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, από τη σύγκρουση φαίνεται πως η μηχανή εξετράπη της πορείας της και οι δύο επιβαίνοντες έπεσαν στο οδόστρωμα, ωστόσο στη συνέχεια σηκώθηκαν και εγκατέλειψαν το σημείο.