Λήμνος: Νεκρός 74χρονος επιβάτης πλοίου – Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 1/10 όταν ένας 74χρονος επιβάτης πλοίου στην Λήμνο άφησε την τελευταία του πνοή.

Συγκεκριμένα, τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Μύρινας από μέλος πληρώματος του επιβατικού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) «BLUE STAR MYCONOS» Ν.Π. 10882, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο, ότι ένας 74χρονος ημεδαπός επιβάτης, ένιωσε αδιαθεσία.

Ο 74χρονος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Μύρινας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Βορείου Αιγαίου.