Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
ΕΛΛΑΔΑ

Λήμνος: Μηχανή κατέληξε στη θάλασσα – 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μύρινας

Λήμνος: Μηχανή κατέληξε στη θάλασσα – 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
(EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν οδηγός δίκυκλου οχήματος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
