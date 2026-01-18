Λήμνος: Μηχανή κατέληξε στη θάλασσα – 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μύρινας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Ακρωτηρίου Τηγάνι, νοτιοδυτικά της Λήμνου, όταν οδηγός δίκυκλου οχήματος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από απόκρημνο και δύσβατο ανάγλυφο, γεγονός που δυσχέρανε την επιχείρηση προσέγγισης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι της Μύρινας.
