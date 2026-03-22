Λέσβος: Απέκλεισαν το λιμάνι οι κτηνοτρόφοι – Με προσωπικό ασφαλείας οι δήμοι αύριο (23/3)

Στον πλήρη αποκλεισμό μέχρι αύριο, Δευτέρα το βράδυ, όλων των πυλών εισόδου και εξόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης, αποφάσισαν να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Ας σημειωθεί ότι το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις 2 το μεσημέρι.

Σε αυτό επιτρέπεται η είσοδος μόνο των 1600 επισκεπτών του νησιού προκειμένου να αναχωρήσουν με τα πλοία της γραμμής για τις απέναντι τουρκικές ακτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, και το Επιμελητήριο Λέσβου αύριο, Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026, θα παραμείνει κλειστό, «προχωρώντας σε αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιών του, σε ένδειξη αγώνα και έμπρακτης συμπαράστασης προς τους κτηνοτρόφους, παραγωγούς και τυροκόμους του νησιού».

Λέσβος: Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού στην Πελόπη

Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού έγινε γνωστό σήμερα (23.03) ότι εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Πελόπης.

Η κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία εντοπίστηκαν, τα νέα κρούσματα αφορά περί τα 250 αιγοπρόβατα και 15 βοοειδή τα οποία στο σύνολο τους άμεσα θα θανατωθούν σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι μέσα στη ζώνη προστασίας σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων από τη μονάδα με τα πρώτα κρούσματα, ζώνη στην οποία και συνεχίζονται οι δειγματοληψίες.