Λέρος: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
Φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης
Χειροπέδες σε έναν 55χρονο άνδρα στη Λέρο πέρασαν οι Αρχές το πρωί της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης γυναίκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών. Μετά την καταγγελία, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
