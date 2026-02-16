Λέρος: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο άνδρα στη Λέρο πέρασαν οι Αρχές το πρωί της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης γυναίκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών. Μετά την καταγγελία, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.