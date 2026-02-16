Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης

Λέρος: Συνελήφθη 55χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο άνδρα στη Λέρο πέρασαν οι Αρχές το πρωί της Κυριακής, 15 Φεβρουαρίου, έπειτα από καταγγελία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε ασελγείς χειρονομίες σε βάρος 44χρονης γυναίκας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών. Μετά την καταγγελία, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

