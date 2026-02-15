Εξάρχεια: Συνελήφθη 45χρονος που παρενοχλούσε γυναίκες – Θύμα του και μια ανήλικη

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., το μεσημέρι της Πέμπτης (12/02/2026) στην περιοχή των Εξαρχείων, ένας 45χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πρόκειται για έναν 45χρονο με καταγωγή από το Ιράν, ο οποίος παρενόχλησε σεξουαλικά μια γυναίκα στη μέση του δρόμου, επιδεικνύοντας και χαϊδεύοντας τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης σε κεντρικό σημείο των Εξαρχείων, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο 45χρονος έχει προβεί τις τελευταίες 10 ημέρες στις ίδιες απαράδεκτες πράξεις και σε άλλες γυναίκες, ακόμα και σε ένα ανήλικο κορίτσι.

Αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων ενώ σε έλεγχο στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών.

Ο 45χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.