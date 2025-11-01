Λαύριο: Προθεσμία πήρε ο 72χρονος προπονητής βόλεϊ που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη αθλήτρια

Το Σάββατο (01/11) ο προπονητής βόλεϊ από το Λαύριο οδηγήθηκε στα δικαστήρια, διότι οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του για το αδίκημα της «κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια». Ο 72χρονος μετά την εκτέλεση του εντάλματος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.

Ο προπονητής φέρεται να αρνείται την κατηγορία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια. Ωστόσο, στην πορεία, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες. Το κορίτσι επικοινώνησε πρώτα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται θα εξεταστεί εάν προκύπτουν σε βάρος του κατηγορούμενου στοιχεία και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η 16χρονη το εμπιστεύτηκε και αυτό την έσωσε από τη φρίκη που ζούσε, αλλά και οδήγησε στη σύλληψη του 72χρονου φερόμενου ως δράστη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι: