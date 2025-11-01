Υπόθεση σοκ στο Λαύριο: Για 7 μήνες ασελγούσε ο προπονητής βόλεϊ στην ανήλικη αθλήτρια

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τον προπονητή βόλεϊ στην περιοχή του Λαυρίου που ασελγούσε κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης αθλήτριας. Ο 71χρονος άνδρας συνελήφθη χθες Παρασκευή (31/10) από την ΕΛΑΣ που ερευνά εάν υπάρχουν και άλλα ανήλικα θύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνταξιούχο εκπαιδευτικό που είχε ρόλο προπονητή και παράγοντας σε ομάδα της νοτιοανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λαυρίου. Ο ίδιος φέρεται να προχωρούσε σε ασελγείς πράξεις εις βάρος ανήλικης μαθήτριας από τον Νοέμβριο του 2024 έως το Μαΐο του 2025.

Ο 71χρονος κατείχε θέση στο προπονητικό τιμ της ομάδας και προσέγγιζε την 16χρονη χρησιμοποιώντας την θέση του στην ομάδα. Η 17χρονη σήμερα μαθήτρια είχε γνωριστεί τον Νοέμβριο του 2024 με τον 71χρονο.

Τον περασμένο Μαΐο η ανήλικη επικοινώνησε με το Χαμόγελο του Παιδιού λέγοντας ότι σκεφτόταν να αυτοκτονήσει. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του.

Το κορίτσι αποκάλυψε στους ψυχολόγους της ΕΛΑΣ ο συνταξιούχος αρχικά επικοινωνούσε μαζί της με φόντο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, αλλά γρήγορα ξεκίνησε ο εφιάλτης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, και ισχυρίζεται ότι απλώς συμβούλευε την ανήλικη για θέματα που έχουν σχέση με το βόλεϊ.