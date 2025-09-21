Λασίθι: Επιχείρηση για κατάσβεση φωτιάς στα ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου – Μήνυμα από το 112, “Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους” (Βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής (21/9) και στο σημείο από την πρώτη στιγμή έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα βρίσκονται και επιχειρούν 40 πυροσβέστες με περισσότερα από 12 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο εναέρια μέσα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κάποια κατοικημένη περιοχή.

Μάλιστα, ακολούθησε ειδοποίηση από το 112 που καλούσε τους κατοίκους των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή #Αγίου_Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας #Λασιθίου



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών…— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025

“Πυρκαγιά σε χώρο εναπόθεσης σκουπιδιών στην περιοχή Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.”

Στην Κρήτη και στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου σήμερα ο δείκτης επικινδυνότητας για την πρόκληση πυρκαγιάς είναι στο 2, ενώ για τα Χανιά είναι αυξημένος στο 3.