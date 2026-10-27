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ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Τρένο πέρασε με την μπάρα της διάβασης ανοιχτή (βίντεο)

Παρά τον κίνδυνο δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα

Λάρισα: Τρένο πέρασε με την μπάρα της διάβασης ανοιχτή (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου στην οδό Καραγάτση στη Λάρισα, καθώς τρένο πέρασε από το σημείο, με την μπάρα της σιδηροδρομικής διάβασης να παραμένει ανοιχτή.

Αναστάτωση προκλήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, καθώς η στην περιοχή έμεινε κολλημένη σε ανοιχτή θέση, ενώ το τρένο περνούσε από το σημείο.

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Το βίντεο γρήγορα κυκλοφόρησε σε όλα τα social media, δείχνει το τρένο να περνά από τη συγκεκριμένη διάβαση της Λάρισας ενώ οι οδηγοί των αυτοκινήτων κόβουν από μόνοι τους ταχύτητα για να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr παρά το γεγονός πως είναι βράδυ και ο καιρός είναι βροχερός με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλή ορατότητα, η μπάρα παραμένει ανοιχτή χωρίς να προειδοποιεί τους διερχόμενους οδηγούς για την έλευση του τρένου.

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