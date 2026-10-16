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ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα (φωτογραφίες)

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές

Τροχαίο στη Λάρισα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 19 Οκτωβρίου, στην οδό Παιωνίου, στη Λάρισα με εμπλοκή ασθενοφόρου.

Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ασθενοφόρο που κινούνταν προς την οδό Θεόφραστου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Στο σημείο μετέβη γερανός που απομακρύνει το όχημα, ενώ αστυνομικοί είχαν αποκλείσει το σημείο.

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Φωτογραφία

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, έχει αναλάβει η τροχαία.

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