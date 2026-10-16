Τροχαίο στη Λάρισα: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα (φωτογραφίες)
Προκλήθηκαν υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, 19 Οκτωβρίου, στην οδό Παιωνίου, στη Λάρισα με εμπλοκή ασθενοφόρου.
Συγκεκριμένα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το ασθενοφόρο που κινούνταν προς την οδό Θεόφραστου συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές. Στο σημείο μετέβη γερανός που απομακρύνει το όχημα, ενώ αστυνομικοί είχαν αποκλείσει το σημείο.
Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, έχει αναλάβει η τροχαία.
πηγή στην Google
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