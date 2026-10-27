Παραπέμπεται στο πειθαρχικό ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Φλωρίδης για τις δηλώσεις του περί διαφθοράς στη Δικαιοσύνη

Πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Φλωρίδη κινεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, σχετικά με τα όσα είχε πει δημοσίως για διαφθορά στον χώρο της Δικαιοσύνης.

Αν και αρμόδιος για την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά ανωτάτων εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η υπόθεση διαβιβάστηκε στο ΣτΕ, καθώς ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι ο αδελφός του Υπουργου.

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Η ανακοίνωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με την πειθαρχική έρευνα που διατάχθηκε σε βάρος αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για δημοσίευση άρθρου του στον Τύπο υπό τον τίτλο «Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη», σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας διαβίβασε στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας τα έγγραφα που υποβλήθηκαν από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν τέλεση ή μη πειθαρχικών παραπτωμάτων από τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειο Φλωρίδη, σχετικά με άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ”Η Καθημερινή” στις 22 Οκτωβρίου 2026, με τίτλο ”Φλέβα διαφθοράς στη Δικαιοσύνη”».