Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Ξήλωσαν τα ρολά με αυτοκίνητο και άδειασαν τις προθήκες

Αναζητούνται οι δράστες

Λάρισα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Ξήλωσαν τα ρολά με αυτοκίνητο και άδειασαν τις προθήκες
Χρήστος Παπαδόπουλος

Διάρρηξη μαμούθ σημειώθηκε σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Λάρισα στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αγνώστους να ξηλώνουν το ρόλο ασφαλείας, να εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος και να αδειάζουν τις προθήκες.

Το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή μόλις 100 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Οι δράστες έδεσαν ιμάντα που είχαν τοποθετήσει σε αυτοκίνητο το ρόλο ασφαλείας και το ξήλωσαν τραβώντας το με το όχημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια έσπασαν με βαριά αντικείμενα τη τζαμαρία και αφαίρεσαν αρκετά κοσμήματα. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ