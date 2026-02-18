Λάρισα: Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο – Ξήλωσαν τα ρολά με αυτοκίνητο και άδειασαν τις προθήκες

Διάρρηξη μαμούθ σημειώθηκε σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο στη Λάρισα στις 5 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με αγνώστους να ξηλώνουν το ρόλο ασφαλείας, να εισβάλουν στο εσωτερικό του καταστήματος και να αδειάζουν τις προθήκες.

Το κοσμηματοπωλείο βρίσκεται στον πεζόδρομο της οδού Παπακυριαζή μόλις 100 μέτρα από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Οι δράστες έδεσαν ιμάντα που είχαν τοποθετήσει σε αυτοκίνητο το ρόλο ασφαλείας και το ξήλωσαν τραβώντας το με το όχημα.

Στη συνέχεια έσπασαν με βαριά αντικείμενα τη τζαμαρία και αφαίρεσαν αρκετά κοσμήματα. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που διενεργεί προανάκριση, ενώ οι δράστες αναζητούνται.