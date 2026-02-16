Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Ελευσίνα: Ριφιφί σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας – Άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο

Αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα

DEBATER NEWSROOM

Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας που βρίσκεται επί της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στην Ελευσίνα.

H κλοπή καταγγέλθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Αστυνομία, αλλά ακόμα δεν έχει προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος που πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστοι δράστες άνοιξαν τρύπα σε τοίχο, έκοψαν κάγκελα και έσπασαν τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια αφού παραβίασαν χρηματοκιβώτιο, αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα.

Αστυνομικοί της ασφάλειας πραγματοποιούν έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας από την περιοχή.

