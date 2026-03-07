Λάρισα: Έτσι δρούσε η σπείρα που άρπαξε 1 εκατ. ευρώ κάνοντας κομπίνες με χρυσές λίρες

Στην εκρίζωση εγκληματικής οργάνωσης στην Λάρισα που διέπραττε απάτες με χρυσές λίρες προχώρησε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (6/3) με την δράση της οργάνωσης να έρχεται στο φως μετά από πολύμηνη έρευνα της αστυνομίας.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας.

Στην συνέχεια, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Πάνω από 1 εκατ. η λεία των δραστών στην Λάρισα

Από την έρευνα εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης που έλαβαν χώρα από το 2021 μέχρι το 2025 με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ.

Σε μία περίπτωση, μεταξύ Μαΐου και τέλους του 2021 σε περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από ζευγάρι το ποσό των 143.000 ευρώ.

Όταν τα θύματα αντιλήφθηκαν την απάτη και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων, δέχθηκε απειλές με όπλο ώστε να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του. Σε άλλη περίπτωση, από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024 στη Γλυφάδα, άρπαξαν 175.000 ευρώ από άνδρα, ο οποίος δέχθηκε απειλές όταν προσπάθησε να πάρει πίσω τα χρήματά του, με αποτέλεσμα να λάβει πίσω μόνο 24.000 ευρώ.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και αλλού. Σε περιοχές της Αττικής και της Μυκόνου οι δράστες αφαίρεσαν 60.000 ευρώ από άντρα και όταν εκείνος ζήτησε να του παραδοθούν οι χρυσές λίρες τον απείλησαν με όπλο. Στη Λάρισα κατάφεραν να αποσπάσουν 710.000 ευρώ από άνδρα τον οποίο απείλησαν με πιστόλι όταν ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματα.

Στη Βέροια, το 2021, εξαπατήθηκε ακόμη ένα άτομο για 5.000 ευρώ μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ και το 2017 ένας από τους συλληφθέντες αφαίρεσε από άτομο ένα ρολόι μεγάλης αξίας Rolex που αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 52.930 ευρώ σε μετρητά, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα (ένα κλεμμένο), πέντε όπλα με πλήθος φυσιγγίων, επτά ρολόγια, χρυσά κοσμήματα, ναρκωτικά και αναβολικά, κάμερες, καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, υπολογιστής και δώδεκα κινητά τηλέφωνα.

Στους χώρους εντοπίστηκαν επίσης αορτήρες, κουκούλες full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα και ρόπαλα, έξι άδειες όπλων και τρεις συναλλαγματικές.

Οι συλληφθέντες, που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τον συγγενή που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.