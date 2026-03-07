Λάρισα: Απάτη με «χρυσές» λίρες – Συμμορία άρπαξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες (Εικόνες & Βίντεο)

Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες, προσφέροντας χρυσές λίρες σε τιμές πολύ χαμηλότερες από την πραγματική τους αξία, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί (06.03) στη Λάρισα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της ειδικής επιχειρησιακής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, όλα μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες και εκβιάσεις με συνολικό όφελος και ζημία που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, παραβάσεις της νομοθεσίας για συμπληρώματα διατροφής και φαρμακοδιέγερση, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Η δράση της οργάνωσης

Η έρευνα έδειξε ότι η ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Τα μέλη της προσέγγιζαν τα θύματά τους παρουσιάζοντας εικόνα οικονομικής επιφάνειας και προτείνοντας την αγορά μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε τιμές χαμηλότερες της αγοραίας, υποσχόμενοι μοναδική επενδυτική ευκαιρία.

Οι λίρες όμως ποτέ δεν παραδίδονταν, ενώ όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, η ομάδα τα απειλούσε για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την περιουσία τους, σε ορισμένες περιπτώσεις επιδεικνύοντας όπλα.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 52.930 ευρώ σε μετρητά, 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, 14 πολυτελή οχήματα (ένα κλεμμένο), πέντε όπλα με πλήθος φυσιγγίων, επτά ρολόγια, χρυσά κοσμήματα, ναρκωτικά και αναβολικά, κάμερες, καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, υπολογιστής και δώδεκα κινητά τηλέφωνα.

Στους χώρους εντοπίστηκαν επίσης αορτήρες, κουκούλες full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα και ρόπαλα, έξι άδειες όπλων και τρεις συναλλαγματικές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις απάτης, με το συνολικό παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1.093.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τις αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Για τον συγγενή που συνελήφθη σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.

