Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγρότες διαμαρτύρονται πετώντας άχυρα έξω από γραφεία βουλευτών ΝΔ (Βίντεο)

«Δεν θα κουνηθούμε ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα»

Λάρισα: Αγρότες διαμαρτύρονται πετώντας άχυρα έξω από γραφεία βουλευτών ΝΔ (Βίντεο)
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Οι αγρότες στη Λάρισα στέλνουν το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι», κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Όπως δηλώνουν, δεν σκοπεύουν να κουνηθούν «ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη βρέθηκαν οι παραγωγοί για θυροκολλήσουν τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σε μία συμβολική πράξη, πέταξαν επίσης άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ