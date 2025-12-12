Λάρισα: Αγρότες διαμαρτύρονται πετώντας άχυρα έξω από γραφεία βουλευτών ΝΔ (Βίντεο)

Οι αγρότες στη Λάρισα στέλνουν το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι», κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

Όπως δηλώνουν, δεν σκοπεύουν να κουνηθούν «ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα», εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη βρέθηκαν οι παραγωγοί για θυροκολλήσουν τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σε μία συμβολική πράξη, πέταξαν επίσης άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.