Λάουρα Κοβέσι από το Φόρουμ των Δελφών: “Πιθανό να έρθουν και άλλες καταγγελίες, συνώνυμο της διαφθοράς ο ΟΠΕΚΕΠΕ” (βίντεο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι κατά τη 2η μέρα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Η κ. Κοβέσι σε συζήτηση που έχει με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα αποκάλυψε ότι είναι πιθανό να φτάσουν νέες καταγγελίες, ενώ χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς

Μιλώντας στο Φόρουμ τον Δελφών η κ. Κοβέσι τόνισε πως «Αν πρέπει να πω κάτι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με μία πρόταση, θα έλεγα ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία και έχει άμεση επίδραση στη ζωή των πολιτών. Έχουμε πολλά αιτήματα από τους πολίτες σε όλη την ΕΕ. Αν δεν εμπιστεύεσαι έναν θεσμό, δεν ζητάς τη βοήθειά του».

Αναφερόμενη στους 3 ευρωπαίους εισαγγελείς τόνισε πως «Στην Ελλάδα, για τους τρεις Ευρωπαίους εισαγγελείς απαιτείται για την παράταση της απόσπασής τους η απόφαση από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Η Λάουρα Κοβέσι σημείωσε πως: «Ως Ευρωπαία επικεφαλής εισαγγελέας, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γνωρίζοντας ακριβώς τι συμβαίνει σε 24 κράτη μέλη, πρέπει να σας πω: δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Υπάρχει διαφθορά παντού. Υπάρχει απάτη παντού. Υπάρχει απάτη ΦΠΑ παντού. Υπάρχουν τελωνειακές απάτες παντού. Ίσως το επίπεδο να είναι λίγο υψηλότερο ή όχι.

Ίσως να υπάρχουν συστημικά ζητήματα ή όχι. Αλλά το γεγονός ότι δεν το εντοπίζεις, ότι δεν το διερευνάς, δεν σημαίνει ότι είσαι καθαρή χώρα. Όταν καθαρίζεις το σπίτι σου και σπρώχνεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, αυτό δεν σημαίνει ότι το σπίτι σου είναι καθαρό».

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας έριξε «βόμβα» λέγοντας πως «Έχουμε αρκετές υποθέσεις, πιθανώς θα έρθουν κι άλλες καταγγελίες για πιθανά αδικήματα, αλλά δεν μπορώ να πω αν θα υπάρξουν κι άλλες δικογραφίες αυτή τη στιγμή».

«Κατηγορηματικά αντικρούω τις όποιες κατηγορίες και ισχυρισμούς για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», ξεκαθάρισε η Λάουρα Κοβέσι. Όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που δέχεται ο θεσμός, απάντησε χαρακτηριστικά: «Ποιος ασκεί κριτική στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Οκ, πολιτικοί…» πρόσθεσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τον υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «Νεποτιασμό και πελατειακές σχέσεις», ενώ χαρακτήρισε ως «αντιπερισπασμό» τις επιθέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από την κυβέρνηση.