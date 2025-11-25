Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης – Συγκρούστηκαν τρία οχήματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 25/11 στη Λαμία προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Lamiareport ένα όχημα παραβίασε το STOP της Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκρούστηκε με το Isuzu που διέσχιζε την Ταϋγέτου με κατεύθυνση τη Νέα Άμπλιανη.

Από τη γερή σύγκρουση, το δεύτερο όχημα έφυγε δεξιά και χτύπησε ελαφρά το μπλε Toyota που ανέμενε κανονικά στο STOP κατεβαίνοντας τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από την καραμπόλα, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς αν και στο σημείο βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πρόσφερε πρώτες βοήθειες στον οδηγό του πρώτου οχήματος, αλλά δε χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας.