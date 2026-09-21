Λαμία: “Μας είπαν ότι έχει σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι θα πεθάνει” – Καταγγελία στο DEBATER για περιπέτεια ασθενή με θεραπεία πλασμαφαίρεσης

Μια σοβαρή καταγγελία για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, ο οποίος το 2014, σε ηλικία μόλις 34 ετών, παρουσίασε ξαφνικά έντονα προβλήματα στο πόδι και στη συνέχεια παρέλυσε, κάνει στο DEBATER γυναίκα από τη Λαμία.

Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν με έναν έντονο πόνο στο πόδι. Μετά από σειρά εξετάσεων στη Λαμία, το ζευγάρι πήγε στην Αθήνα, όπου, σύμφωνα με την ίδια, νευροχειρουργός στον «Ερυθρό Σταυρό» τους είπε ότι ο άνδρας πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα θεραπεία.

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Η ίδια υποστηρίζει ότι η διάγνωση δεν είχε επιβεβαιωθεί από τις εξετάσεις και πως στο Αιγινήτειο ξεκίνησε νέος κύκλος ελέγχων, με τις εξετάσεις, όπως λέει, να βγαίνουν αρνητικές, ενώ η κατάσταση του συζύγου της επιδεινωνόταν.

«Κάθε μέρα και μία εξέταση. Πληρώναμε 700 και 900 ευρώ την κάθε μία και όλα έβγαιναν αρνητικά», καταγγέλλει.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αφήγησή της, ο σύζυγός της υποβλήθηκε μεταξύ άλλων σε κορτιζόνη, ανοσοσφαιρίνες και τελικά σε πλασμαφαίρεση, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει προηγηθεί σαφής διάγνωση.

Περιστατικό κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης

Η ίδια περιγράφει ένα σοβαρό περιστατικό κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, όταν ο σύζυγός της έχασε τις αισθήσεις του.

«Μόλις τελείωσαν και πήγαν να τον βάλουν στο καρότσι, τους έμεινε στα χέρια. Έχασε τις αισθήσεις του. Του έκαναν αδρεναλίνη και επανήλθε», αναφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια, μετά τη θεραπεία η παράλυση επεκτάθηκε, ενώ ο άνδρας παρουσίασε έντονη αίσθηση καύσου και χρειάστηκε να τεθεί για ημέρες σε καταστολή.

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Η γυναίκα καταγγέλλει ακόμη ότι, παρά τις προσπάθειες της οικογένειας, δεν κατάφερε να πάρει στα χέρια της τον πλήρη ιατρικό φάκελο του συζύγου της.

«Στείλαμε δικηγόρο και δεν μας έδωσαν τον φάκελο. Μας έδωσαν μόνο κάποιες εξετάσεις αίματος», λέει.

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Τελικά, ο άνδρας μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, έχοντας ποσοστό αναπηρίας 90%, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία η διάγνωση που αναφέρθηκε ήταν εγκεφαλομυελοπολυριζονευροπάθεια.

«Όταν έμαθα για τον Γιώργο Μαζωνάκη, γύρισε η γλώσσα μου. Σήκωσα τον άντρα μου και του είπα την είδηση και μου είπε: “Κατάλαβες τώρα τι έγινε; Γιατί δεν μας έδιναν τον φάκελο ούτε με δικηγόρο;”», αναφέρει.

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Η ίδια ζητά σήμερα απαντήσεις για όσα συνέβησαν πριν από 12 χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η οικογένειά της δεν έμαθε ποτέ με σαφήνεια τι προκάλεσε την κατάσταση του συζύγου της.

Στο βίντεο διακρίνεται ο άντρας εφόσον έχει κάνει την πλασμαφαίρεση να μην μπορεί πλέον να περπατήσει και να βρίσκεται σε καροτσάκι.