Λαμία: Πήγε να παρκάρει και εισέβαλλε με το ΙΧ σε κατάστημα – Τι ισχυρίστηκε 76χρονος οδηγός
Πώς έγινε το περιστατικό
Από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός το πρωί στη Λαμία όταν ΙΧ που προσπαθούσε να παρκάρει κατέληξε στην τζαμαρία καταστήματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Lamiareport σε τζαμαρία κατέληξε το πρωί της Πέμπτης (8/2) λίγο πριν τις 09;00, αυτοκίνητο κατά την προσπάθειά του να παρκάρει στην οδό Πατρόκλου.
Ο 76χρονος οδηγός του στην προσπάθεια να μπει στη θέση που ήθελε, φέρεται να βρήκε σε άλλο παρκαρισμένο όχημα και στην προσπάθειά του να το αποφύγει «κόλλησε» το γκάζι – όπως υποστήριξε ο ίδιος – με αποτέλεσμα να καταλήξει στην απέναντι τζαμαρία φωτογραφείου.
Ο επαγγελματίας στάθηκε τυχερός αφού εκείνη την ώρα βρισκόταν σε διπλανό κατάστημα και γλύτωσε τα χειρότερα.
Σημειώνεται πως στο σημείο που έγινε η πρόσκρουση είναι και η θέση εργασίας – υποδοχής.
Επί τόπου έσπευσε και πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας για τον έλεγχο του οδηγού και την καταγραφή του συμβάντος.
