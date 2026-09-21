Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer: Πάνω από 200.000 ασθενείς στην Ελλάδα 

Η νόσος Alzheimer είναι η συνηθέστερη μορφή άνοιας και η κύρια αιτία αναπηρίας στην Τρίτη Ηλικία. Μόνο στην Ελλάδα υπολογίζεται πως υπάρχουν πάνω από 200.000 ασθενείς με άνοια, ενώ παγκοσμίως ο αριθμός των ασθενών ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια. Εκτιμάται ότι στη χώρα μας το 2050 ο αριθμός των ασθενών με άνοια θα φτάσει τα 365.000 άτομα.

«Ενημερώσου Νωρίς…Δράσε έγκαιρα»

Φέτος η παγκόσμια εκστρατεία 2026 της Alzheimer’s Disease International εστιάζει στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης της άνοιας, με κεντρικό μήνυμα: «Όσο νωρίτερα το γνωρίζεις, τόσα περισσότερα μπορείς να κάνεις: Η διάγνωση της άνοιας έχει σημασία». Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών αναφέρει πως «η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για έγκαιρη πρόσβαση σε θεραπευτικές και υποστηρικτικές επιλογές, καλύτερο σχεδιασμό της φροντίδας και ουσιαστικότερη συμμετοχή του ίδιου του ανθρώπου και της οικογένειας του στις αποφάσεις για το μέλλον».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι πρέπει να γίνει για τους ασθενείς και τους φροντιστές

Η επιστήμη έχει προχωρήσει. Σήμερα υπάρχουν νέοι διαγνωστικοί βιοδείκτες που μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση, ενώ νέες θεραπείες μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια. Να προχωρήσει και η Πολιτεία ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών που πραγματοποιεί συλλογή υπογραφών καθώς διεκδικεί:

•αποζημίωση των νέων διαγνωστικών εξετάσεων από τον ΕΟΠΥΥ

•ισότιμη πρόσβαση στις νέες θεραπείες

•οικονομική και ουσιαστική στήριξη των οικογενειακών περιθαλπόντων

•ψήφιση ολοκληρωμένου νόμου για την άνοια

•υπηρεσίες Μνήμης σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer

Η νόσος Alzheimer εκδηλώνεται με:



-απώλεια μνήμης, πρόκειται για το κυριότερο γνώρισμα της νόσου



-δυσκολία στους υπολογισμούς με τους αριθμούς



-δυσκολία στον λόγο, υπό την έννοια της εύρεσης της σωστής λέξης



-έλλειψη προσανατολισμού, για παράδειγμα ο ασθενής μπορεί να χάσει το δρόμο για το σπίτι του



-δυσκολία στην κρίση και τη λήψη αποφάσεων. Έτσι ο ασθενής δεν μπορεί να λύσει απλά προβλήματα της καθημερινότητας όπως το τι να κάνει όταν καίγεται το φαγητό στην κουζίνα



-δυσκολία στην πραγματοποίηση των καθημερινών πράξεων



-ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη, άγχος και επιθετικότητα.