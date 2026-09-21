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Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Αττική Οδός λόγω τροχαίου – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας

Προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών

Κίνηση: Στο “κόκκινο” Κηφισός και Αττική Οδός λόγω τροχαίου – Καθυστερήσεις και στο κέντρο της Αθήνας
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:51

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων το πρωί της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, με πολλούς κεντρικούς άξονες να παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα, στο “κόκκινο” είναι ο Κηφισός κυρίως στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

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Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σημειώθηκε τροχαίο στο ύψος της οδού Αχαρνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, στη Νέα Χαλκηδόνα, με σύγκρουση δύο μηχανών.

Φωτογραφία

Καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση είναι αυξημένη.

Παράλληλα, επιβαρυμένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Προβλήματα καταγράφονται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Τέλος, στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου εντός τούνελ (X.Θ.15,5), στο οποίο εμπλέκονται μια νταλίκα και ένα ΙΧ, σημειώνεται διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος των διοδίων Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Αιγάλεω, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αεροδρόμιο.

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